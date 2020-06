Un défenseur de Béziers dans le viseur du FC Barcelone ?

Grande promesse du football sénégalais lorsqu'il était plus jeune, Souleymane Aw (21 ans) a un peu galéré depuis son arrivée en Europe, et notamment en Belgique, en 2017. Recruté par le KAS Eupen, en première division, il a ensuite été prêté au KSV Roeselare, un étage en dessous, avant de revenir dans son club, puis de prendre la direction de l'Hérault, l'été dernier.

"C'est un garçon très talentueux et avec un gros potentiel", confirme l'actuel entraîneur de l'AS Béziers, Didier Santini. Sur la scène internationale, chez les jeunes, il possède d'ailleurs un joli CV : finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations juniors en 2017 et 2019, il a aussi participé au mondial U20 en 2017 et reste l'un des footballeurs qui comptent le plus de sélections parmi ceux de sa génération.

Avec la relégation de Béziers en N2, le jeune homme se cherche un nouveau point de chute. La Catalogne pourrait en être un, le FC Barcelone mise régulièrement sur de jeunes joueurs à fort potentiel, d'abord pour sa réserve et ensuite éventuellement pour l'équipe première. Quoi qu'il arrive, Catalogne ou pas, nul doute que Souleymane Aw trouvera rapidement un club professionnel.