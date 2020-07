Un défenseur norvégien au Nîmes Olympique

Velkommen ! Le Nîmes Olympique vient de signer Birger Meling. Il s'agit d'un défenseur international norvégien (11 sélections, 1m73) de 25 ans, un latéral gauche. Il jouait jusqu'ici à Rosenborg (Norvège). Il a aussi évolué en Angleterre, à Middlesbrough de 2013 à 2014 (en équipe jeunes), et à Stabaek (Norvège) sous les ordres d'un certain Bob Bradley, qui a aussi été sélectionneur des Etats-Unis et entraîneur du Havre.

Birger Meling a signé un contrat de 3 ans avec le club nîmois.