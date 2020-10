"Un derby sans public, c'est pourri" lâche Michel Der Zakarian (Montpellier Hérault)

Michel Der Zakarian, le coach héraultais, regrette vivement l'absence de public et de ferveur autour du derby entre Montpellier et Nîmes, prévu ce dimanche (13h), à l'occasion de la sixième journée de Ligue 1.

Sur le terrain, Montpellier a tout fait pour préparer le derby au mieux : trois victoires en cinq matchs, un carton plein à domicile, la meilleure attaque de Ligue 1 et une troisième place au classement. Mais en dehors, il y a cette pandémie de Covid-19 qui a contraint les autorités à abaisser la jauge à 1.000 personnes, le 23 septembre dernier,dans les enceintes situées en zone rouge, puis le MHSC à décréter un huis-clos.

Résultat, une ambiance bien moins folle et chaude que les saisons précédentes, à la veille du derby du Languedoc, entre Montpellier et Nîmes. L'entraîneur de la Paillade n'y va d'ailleurs pas par quatre chemins : "un derby sans public, c'est pourri" a déclaré Michel Der Zakarian, en conférence de presse.

Le technicien ajoute : "Ce sera la première fois qu'on va jouer à huis-clos (...) On a déjà eu des tribunes fermées, mais ce sera la première fois en tant que coach que je vais jouer à huis-clos (...) c'est triste, et même le ciel est triste, il pleure". Il précise cependant que le derby reste : "Un match particulier, le match de l'année. J'ai joué des derbys dans plusieurs clubs, ça a une saveur particulière et ça n'a rien à voir avec un match comme un autre."

Gaëtan Laborde : Le public ? On va faire sans eux, mais on va gagner pour eux

De son côté, l'attaquant du MHSC Gaëtan Laborde affirme que "le match, on l'a tous coché sur le calendrier quand il est sorti. C'est un match très important. L'équipe est impliquée. On est concentré. Sans le public, c'est dommage. On va faire sans eux, mais on va gagner pour eux."