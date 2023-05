Un dimanche de folie pour les supporters du PSG

Dans l'agenda d'un supporter du PSG, le dimanche 21 mai a une drôle de saveur. Entre 15h, avec les U19 de Zoumana Camara qui jouent à Angers leur quart de finale, et jusqu'à 21h, avec les footballeuses qui jouent le titre en D1 Féminine au Parc des Princes face à Lyon, les fans vont vivre de nombreuses émotions. Entre ces deux matchs, à 17h à Coubertin, le PSG Hand défie Chartres en championnat. Et enfin à 20h45, Kylian Mbappé et ses coéquipiers jouent dans l'Yonne face à Auxerre pour la 36e journée de Ligue 1.

Pour ces rencontres, et après la fin de leur boycott , les membres du Collectif Ultras Paris sont attendus pour "se casser la voix", comme ils aiment le chanter régulièrement.

Un casse-tête pour les Ultras

Pour soutenir toutes les équipes du PSG, les membres du Collectif Ultras Paris ont dû se répartir les matchs. Seule rencontre où le CUP ne peut pas se rendre : PSG - Angers en U19. Pour le reste, 400 Ultras sont attendus à Auxerre, certains d'entre eux seront à la halle Coubertin pour le handball et enfin des milliers pour le match des féminines au Parc des Princes.

Philippe est un habitué des tribunes du Parc des Princes. Ce membre du CUP est aussi régulièrement sur la route pour encourager ses équipes favorites. Mais pour ce dimanche, lui et sa compagne ont pris une décision : "on a décidé de se rendre plutôt au Parc des Princes qu'à Auxerre. On va encourager les joueuses. Elles jouent le titre, elles le méritent. Mais ça ne m'empêchera pas de recevoir des notifications sur mon portable pour savoir ce qu'il se passe en Bourgogne pour les garçons. En tout cas une chose est sûre, ça fait franchement du bien de retrouver notre PSG et de chanter à nouveau en tribune."

"Ça doit stimuler les joueuses sur le terrain"

Les sept jours de boycott des ultras ont impacté deux matchs (entre le 10 et 17 mai). Un en Ligue 1 (Ajaccio) et surtout l'autre en finale de Coupe de France féminine. L'absence d'encouragements a été compliquée à vivre pour les joueuses qui sont habituées à avoir avec elles le CUP dans les grands matchs. Alors l'annonce de ce retour a forcément donné le sourire à l'entraîneur Gérard Prêcheur : "ça amplifie l'événement ! le Parc des Princes, le bruit, l'ambiance, ça doit stimuler les joueuses sur le terrain. Ça peut vraiment être un plus pour nous.".