Un documentaire consacré au footballeur Rafaël Varane vient de sortir

la plateforme vidéo d'Amazon diffusé un documentaire consacré au footballeur hellemmois Rafaël Varane. Le défenseur de l'équipe de France et du Real Madrid raconte sa carrière, son adolescence, ses joies et ses coups durs.

Lille, France

C'est déjà une gloire sportive de la région alors qu'il n'est qu'au milieu de sa carrière. L'Hellemmois Rafaël Varane se raconte dans un documentaire disponible depuis la semaine dernière sur Amazone Prime. Les 3 épisodes ont été réalisés par Théo Schuster, auteur du documentaire sur la victoire des Bleus à la Coupe du Monde 2018, en Russie. "C'est une région qu'il n'a pas oublié, il a même peut-être comme projet d'y terminer sa carrière", raconte le journaliste qui explique que l'ancien joueur sang et or n'a pas oublié son club formateur, depuis le Real Madrid où il évolue depuis bientôt 10 ans : "On voit qu'il est vraiment ancré dans sa région".

Il est RC Lens à fond, je l'ai vu à Madrid regarder des matchs du RC Lens, comme un gamin, avec la passion.

Une maladie de croissance à l'adolescence

Dans ce documentaire, on revit les hauts et les bas du joueur. Les bas, c'est notamment cette maladie de croissance qui le frappe alors qu'il est au pôle espoirs de Liévin : "c'est un des paramètres qui ont fait qu'il est le joueur qu'il est devenu. C'est une maladie qui impacte les genoux et il a été sur le côté pendant, 8 mois, sans pouvoir s'entraîner correctement. Petit-à-petit, il est revenu".

Un sportif très méticuleux

Rafaël Varane a rapidement accepté l'idée de ce documentaire. Un moyen peut-être pour lui, réputé réservé et pudique, de se dévoiler un peu plus : "Il a été impliqué dans tout le processus de production, de réalisation, explique Théo Schuster. Il m'appelait de temps en temps, il est très méticuleux dans tout ce qu'il fait".

"Rafaël Varane, destin de champion", à voir sur la plateforme Amazon Prime (inclus si vous avez souscrit l'abonnement Amazon Prime logistique).