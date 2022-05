Un écran géant au Roazhon Park pour la rencontre Lille-Rennes

Ce samedi 21 mai 2022, le Stade Rennais se déplace à Lille pour son dernier match de Ligue 1. Pourtant, vous pourrez encourager les Rouge et Noir depuis le Roazhon Park de Rennes ! Le club de foot indique, ce mercredi 18 mai, qu'un écran géant va être installé au stade, sur la pelouse. Les supporters pourront se réunir dans la tribune Mordelles.

Pas besoin de payer pour venir : l'accès au stade est gratuit. En revanche, il vous faudra présenter un billet, que vous pourrez télécharger, sur la billetterie en ligne, à partir de demain, jeudi 19 mai, à 14h. Samedi, le stade ouvrira 1h30 avant le coup d'envoi, à 19h30. Un service de restauration et une buvette seront également installés.

Sur les réseaux sociaux, les supporters des Rouge et Noir sont fous de joie. Depuis plusieurs jours, un hashtag tournait sur Twitter : #UnÉcranAuRoazhonPark. "Et on dit merci qui ???", s'enthousiasme un supporter. "Vous êtes géniaux !", remercie un autre. Un supporter a même écrit : "J’y vais à Lille mais ça aurait été kiffant d’y aller ensemble, j’avoue."

Le Stade Rennais est pour l'instant quatrième de Ligue 1. Les Rouge et Noir peuvent remonter à la deuxième place, ou descendre à la sixième, selon leur résultat et celui des derniers matchs.