21000 Dijon, France

Nos "Rouges", 12es du championnat, sont à Monaco chez le Dauphin du PSG. Des Monégasques qui seront sûrement très motivés pour gagner cette rencontre. Une victoire leur permettrait de consolider leur 2e place au classement et de mettre un bon coup de pression sur Marseille (3e) et Lyon (le 4e).

Très bons à la maison, trop friables à l'extérieur

Les Dijonnais, eux, toujours aussi impériaux à domicile restent sur une impressionnante série de 8 matchs sans défaites à Gaston-Gérard. Avec notamment la victoire face à Nice 3-2 samedi dernier (25e journée) et celle face à Rennes 2-1 fin janvier (23e journée). Mais les footballeurs Bourguignons sont très friables loin de leurs bases. Le classement des équipes à l'extérieur est d'ailleurs éloquent: le DFCO pointe en dernière position avec une victoire, deux nuls et huit défaites pour tout subside.

Le coach Olivier Dall'Oglio lors de la conférence de presse d'avant-match ce jeudi © Radio France - Thomas Nougaillon

Attention aux coups de pieds arrêtés!

L'entraîneur Olivier Dall'Oglio ne veut pas désespérer pour autant. "On ne nous attend pas trop à l'extérieur (...) en tout cas on ne va pas à Monaco battus parce que je me souviens que la saison dernière on est passé à deux doigts". Face à ces Monégasques -qui l'avaient emporté 4-1 à l'aller grâce notamment à un triplé de la vedette Falcao- attention à la défense sur les coups de pieds arrêtés!

Olivier Dall'Oglio Copier

"Nous pouvons faire mal à Monaco"

Le défenseur latéral Oussama Haddadi se rappelle. "Les coups de pieds arrêtés sont leur point fort, tout ce qui est corner et coup-francs. Au match aller on avait encaissé trois buts sur ces phases là. On va donc être bien plus concentrés là-dessus. Après à nous de jouer notre foot. Si on est dans un bon jour et si nous sommes prêts je pense que nous pouvons faire mal à Monaco" prophétise le joueur.

Oussama Haddadi Copier

Sammaritano, Xeca et Marié "out"

Ce match à Monaco marque le début d'un "mini-marathon" de 3 matchs en 9 jours pour les "Rouges". Mardi prochain, 20 février, ils seront à Troyes -le fameux match de la 24e journée qui avait du être reporté pour cause d'inondations- et puis le samedi 24 février ils reçoivent Caen pour la 27e journée de Ligue 1. Côté infirmerie, trois milieux Dijonnais vont manquer ce déplacement "Princier": Frédéric Sammaritano (dos), Xeca (adducteurs) et Jordan Marié (cheville) toujours blessés. A Monaco: le goléador Falcao est incertain.