Un homme d'affaires bordelais voudrait racheter les Girondins de Bordeaux

D'après les informations du journal Sud-Ouest, Pascal Rigo, un homme d'affaires bordelais, aurait monté un dossier avec un businessman américain pour racheter les Girondins de Bordeaux. Le projet est au point mort mais King Street, le propriétaire et actionnaire, maintient les discussions.

Alors que les Girondins de Bordeaux sont sous pavillon américain depuis deux ans, un projet de reprise aurait été proposé au propriétaire King Street. L'information provient de nos confrères du journal Sud-Ouest, qui précisent que les discussions avec King Street sont arrêtées. Il aurait été présenté par Pascal Rigo, un homme d'affaires bordelais associé à un businessman américain pour cette opération. King Street aurait demandé 120 millions d'euros, soit 20 millions de moins que la somme investie au total depuis 2018.

Pascal Rigo a développé et implanté de nombreuses boulangeries artisanales aux États-Unis, en Californie. Toujours selon Sud-Ouest, pour ce projet, il souhaiterait d'abord entrer dans le capital (40%) puis devenir majoritaire à terme. Mais King Street veut vendre la totalité ou ne rien vendre et a donc repoussé cette offre sans totalement lui fermer la porte.

Stéphane Martin et Alain Roche au coeur du projet

Prenant acte d'une relation usée entre direction et supporters, ce projet porterait l'espoir de renouer le dialogue. D'abord en impliquant tous les acteurs locaux (la ville de Bordeaux, la métropole et les supporters) mais aussi en nommant des anciens du club sur des postes à responsabilité. L'ancien président des Girondins de Bordeaux Stéphane Martin (2017-2018) ferait son retour et Alain Roche conserverait son poste de directeur sportif du club. Sud-Ouest mentionne aussi la présence d'Alexis Gallice, le petit-fils de l'ancien joueur bordelais René Gallice (1938-1955).