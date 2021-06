Un Euro 2021 "compliqué à suivre", selon le président des Irrésistibles Français, les supporters de l’EDF

Les fous de foot sont dans les starting-blocks. L'Euro 2020 débute ce vendredi avec Italie-Turquie à Rome en match d'ouverture, avec un an de retard en raison de la pandémie. Avec un mois de compétition dans plusieurs pays et villes du Continent, il va falloir composer avec un contexte sanitaire très strict. La France, grande favorite débute mardi à Münich contre l'Allemagne, en présence des Irrésistibles Français en tribune pour supporter la sélection.

Des difficultés à convaincre les plus fidèles

Hervé Mougin, le président, a déjà eu la chance d’avoir un avant-goût mercredi dernier pour le dernier match de préparation de l’équipe de France, face à la Bulgarie. Il a fait son grand retour dans les gradins avec d’autres supporters. « Voir un match des Bleus autrement qu'à la télévision, c'était quand même quelque chose qui nous tenait à cœur », se réjouit le président.

« On a eu des bons retours en plus des joueurs et du sélectionneur. (…) Malgré les consignes sanitaires, c'est déjà un début », explique Hervé Mougin, qui doit se déplacer à Munich mardi pour suivre le match France-Allemagne. Avec d’importantes contraintes : « Là, on va pouvoir entrer en Allemagne avec soit un passeport sanitaire complet avec deux doses plus quinze jours après la deuxième dose, ou bien un test PCR de moins de 72 heures pour passer en Allemagne. Après, pour aller aux matchs, il faudra avoir un test PCR de moins de 21 heures. C'est la nouveauté : il faudra faire un test sur place, probablement le matin, en partant pour ceux qui seront encore en France le matin même », détaille-t-il.

« Et puis, de la même manière, en Hongrie, on aura aussi des particularités parce qu'il faudra aller chercher un bracelet pour prouver que l’on a un test PCR de moins de 48 heures. Il y aura un contrôle de température à l'entrée. Il y a plein de règles très, très particulières qui font que, de toute façon, ce sera un Euro particulier et à mon avis, relativement compliqué à suivre », explique le patron des Irrésistibles.

D’autant que le format de la compétition, dans plusieurs villes européenne, complique encore plus la donne : « Les conditions sanitaires peuvent être spécifiques à chaque pays. Par exemple, si l’on devait aller jouer à Londres, je n'ai pas d'assurance qu'on aurait la possibilité de le faire, compte-tenu des conditions sanitaires d'entrée dans le pays (…) Pour l'instant, on nage vraiment dans le brouillard », regrette Hervé Mougin.

Malgré tout, croire en l'équipe de France

Toutes ces dispositions sanitaires ont parfois rebuté certains des supporters, pourtant très fidèles à l’équipe de France. «On a quand même pas mal de défections, en particulier dans mon association, puisque nous, on a l'habitude d'être présent pour créer ce qu'on appelle en terme de football le "kop", c'est à dire là où il y a un peu d'animation. Mais on ne pourra évidemment pas vivre le match comme on a l'habitude de le faire. On sera avec une distanciation sociale, on sera avec des masques. Je peux vous dire que la plupart de mes adhérents disent "Si c'est dans des conditions pareilles, je préfère garder mon budget pour aller plus tard sur une autre compétition ».

Malgré tout, les supporters français veulent croire à la victoire finale des Bleus. Pour autant, Hervé Mougin reste prudent : « Je me rappelle de la Coupe du Monde 2002. On était grandement favoris. Il y a beaucoup d'équipes qui ont les moyens d'aller au bout. Mais très clairement, on a nos chances », conclut-il.