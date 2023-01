Un ex entraîneur de Ligue 1 de passage dans un petit village de Dordogne

Il est né à Sainte-Foy-la-Grande, il a même joué à Vélines lorsqu'il était jeune, avant de rejoindre les rangs des Girondins de Bordeaux, de l'OL ou du RC Lens puis d'entraîner les plus grands, les joueurs de foot du FC Nantes ou dernièrement de l'AJ Auxerre. L'entraîneur de Ligue 1 Jean-Marc Furlan est attendu dans un petit village de Dordogne, Saint-Antoine-de-Breuilh lundi 23 janvier prochain, pour un entraînement de foot en marchant.

Foot en marchant

Jean-Marc Furlan a répondu à l'invitation du club de Pays de Montaigne Gurçon et de l'association des éducateurs de football de Dordogne. Ils organisent un entraînement de foot en marchant, une variante du football aux règles aménagées et qui se joue à 5 contre 5 ou 6 contre 6. Cette pratique est accessible à tous les âges et permet aux femmes et hommes de jouer ensemble.

Une découverte du foot en marchant sera organisée à 18h au gymnase de Saint-Antoine-de-Breuilh, elle sera suivie d'une rencontre avec Jean-Marc Furlan à 19h45. La soirée est ouverte à tous, aux éducatrices et éducateurs et aux passionnés de foot. Ceux qui souhaitent participer peuvent s'inscrire en appelant le 06.77.97.52.05 ou en envoyant un mail à serge.christoflour@laposte.net