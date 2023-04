"Un fiasco", "Une déception" : après les ratés de la billetterie pour la finale, le TFC s'excuse et réagit

La première phase de vente dédiée aux abonnés a déçu les supporters du TFC qui se préparent à monter au Stade de France pour la finale face au FC Nantes. Le système de placement aléatoire a éparpillé les supporters. Le club réagit.

ⓘ Publicité

"Je suis tout en haut"

"C'est un peu la déception. Sur l'émotion, j'ai juste pris ma place sans savoir où j'étais placé. En regardant le plan, je me rends compte qu'on est tous à des endroits différents. Je suis tout en haut alors que je suis encarté Indians depuis quatre ans et en virage Brice bas toute l'année au Stadium. Cela aurait été plus sympa d'avoir fait un même bloc, l'ambiance ce sera un peu moins gros je pense", témoigne Jean un fidèle du Stadium.

Ce n'est pas le seul à avoir connu cette mésaventure. Sylvain est lui aussi abonné en virage Brice. "J'ai eu une place en bloc A1 à l'opposé des Indians. Avec trois amis, on est éparpillés à tous les angles. Dans tous les cas je n'irai pas en haut. J'essayerai d'échanger avec des familles qui veulent être plus au calme et pas avec les ultras. On n'est pas toute l'année en virage Brice pour vivre le plus gros moment de l'histoire de Toulouse à l'opposé."

Sur Twitter, de nombreux supporters ont fait part de leur colère. Des familles avec enfants éparpillées ou des supporters "actifs" qui veulent être en bas avec les NVDRS.

Le TFC veut trouver des solutions

Le TFC, avant le lancement d'une deuxième phase de vente ce jeudi, a réagi. Et veut satisfaire tout le monde. "Nous reconnaissons avoir mal appréhendé certains aspects techniques de l'ouverture de cette billetterie, qui était très attendue par toute une communauté, et nous excusons pour ce départ chaotique. Nos équipes sont entièrement mobilisées pour trouver des solutions et résoudre votre problème. Si vous êtes une famille ou des amis avec des membres placés dans des blocs différents (quelle que soit la catégorie) ou si vous êtes un abonné en Virage Taton Bas, prêt à donner de la voix, mais que vous n'êtes pas placé en Virage Bas au Stade de France, vous pouvez nous contacter dès maintenant à l'adresse email billetterie@toulousefc.com en nous précisant le(s) numéro(s) de commande(s) concerné(s) et votre demande que nous tâcherons de satisfaire du mieux possible, écrit le club.

Le TFC assure que le problème est désormais résolue et que les prochaines commandes passées dans une même catégorie permettront d'avoir des places dans le même bloc du virage.