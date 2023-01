Un footballeur de Dordogne rejoint Laval en ligue 2

Simon Elisor a été prêté à Laval pour les six prochains mois.

Simon Elisor revient jouer en France. Le footballeur né à Périgueux rejoint le Stade Lavallois pour six mois. Son club belge du RFC Seraing et le club de Mayenne se sont mis d'accord pour un prêt. Simon Elisor retrouve la ligue 2, il avait déjà joué dans cette division lors de la saison 2020-2021 avec l'AC Ajaccio (10 matchs joués pour un but inscrit).

ⓘ Publicité

Simon Elisor jouait depuis l'été dernier avec le club de Seraing en Jupiler Pro league, l'équivalent de la première division en Belgique. L'an dernier, il a été l'une des révélations du championnat de National en France avec le club du Rhône de Villefranche Beaujolais où l'attaquant de 23 ans a inscrit 17 buts en 34 matchs.

Le club de Laval est actuellement à la 15e place du classement de ligue 2.