Un format inédit pour la coupe de France de football plutôt bien accueilli par les clubs mayennais en lice

Les clubs amateurs dont ceux de National vont s'affronter entre eux jusqu'en 32èmes de finale. Et ce n'est qu'en 16èmes de finale que les 20 clubs de Ligue 1 et la moitié des clubs de Ligue 2 feront leur apparition. Une formule bien accueillie par les équipes encore en lice en Mayenne.

Les équipes de l'US Changé et de l'ES Bonchamp sont satisfaites du format proposé, l'essentiel étant de jouer estime l'entraîneur bonchampois, Cyril Lhuissier : "je pense qu'il s'agit de la meilleure solution. Il y a déjà une différence entre les clubs pros qui continuent à s'entraîner et à jouer et les clubs amateurs dont la situation est plus compliquée".

On se dirige donc vers une reprise de la Coupe de France mi-janvier. Bertrand Girard, l'entraîneur de l'US Changé, s'interroge : "si c'est clairement ça, il faudrait qu'on soit mis au courant maintenant parce qu'il faut au moins 3 semaines de reprise d'entraînement collectif avec des oppositions. Il faut prévoir aussi 1 ou 2 matches amicaux avant de reprendre la compétition".

Pour le Stade Lavallois, la donne est un peu différente. Les Tango n'ont toujours pas disputé leur 5ème tour. Le calendrier risque donc d'être chargé, très chargé en début d'année. Les trois clubs mayennais attendent maintenant avec impatience que la FFF communique les dates précises de la compétition.