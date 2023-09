“Un frisson particulier pour la coupe de France” - Alexandre Musto, FC Mouen reparti pour une épopée

La notion de petit poucet de la coupe de France fait partie du vocabulaire habituel du FC Mouen, au Sud-Ouest de Caen. Ce pensionnaire de la deuxième division du district du Calvados est, comme l’an dernier, le plus petit club normand toujours engagé dans cette compétition. Le tirage au sort du 5e tour lui a désigné Tourlaville (Régional 2) comme prochain adversaire. Encore un challenge relevé au regard des trois divisions d'écart face à ces Manchois. Alexandre Musto, l’un des attaquants de Mouen, également ancien président et cofondateur du club, était l’invité de Normandie Sports ce mercredi matin sur France Bleu Normandie.

“On aime beaucoup ce genre de frissons de la coupe de France” sourit Alexandre Musto, à l’évocation de l’ambiance dans le vestiaire avant un match dans cette compétition qui mélange les clubs de tous les niveaux. Le week-end dernier, le supplément d’âme généré par la Coupe a permis d’arracher une qualification dans le temps additionnel contre Cingal, pour poursuivre l’aventure et remplir un peu plus l’album des souvenirs. **“**C'est quelque chose qui a soudé encore plus notre groupe. Même si à la base nous formons déjà une équipe d'amis. Mais à chaque match, ce lien amical entre tous est encore un peu plus renforcé” observe ce joueur au parcours singulier. En 2016, il a en effet initié avec d’autres copains la création de l’équipe dans cette commune de Mouen qui compte 1.600 habitants.

“On jouait tous dans les petits clubs des environs. Et on a eu envie de se réunir pour vivre notre petite aventure tous ensemble, c’est parti comme ça” rembobine Alexandre Musto, qui a aussi embarqué ses frères dans cette aventure humaine et sportive.

L’inoubliable souvenir du match contre Rouen

L’an dernier, le FC Mouen s’était offert une magnifique épopée jusqu’au 5e tour de la coupe de France. Avant de chuter lors d’un match de prestige contre le FC Rouen, alors pensionnaire de National 2 (promu depuis en National). Les valeureux Calvadosiens avaient résisté une demi-heure avant de craquer sous les assauts hauts-normands pour aboutir à une défaite 11-0. Mais le copieux public (1.200 spectateurs) avait réservé une belle ovation au coup de sifflet final. “On y pense encore. Tout le monde, forcément, rêve de pouvoir revivre ça. C'est un super moment qu'on garde en tête. Et il ne faut pas oublier aussi la solidarité du club de Verson qui nous avait accueillis pour jouer le match sur son terrain d’honneur” souligne Alexandre Musto.

Un match délocalisé, c’est à nouveau le scénario qui attend le FC Mouen pour son prochain rendez-vous en coupe de France. La pelouse du stade municipal est en réfection et le club discute avec les communes de Cheux et Fontaine-Étoupefour pour la réception de Tourlaville. La motivation de bousculer la hiérarchie du football sera encore présente. “C'est la magie de la Coupe de France. On va essayer de faire la meilleure performance possible même si en face ce sera une très, très bonne équipe qui joue très bien au ballon. Maintenant, voilà, on reste tous des humains et le but, c'est d'aller chercher cette victoire” conclut Alexandre Musto, désireux de revivre le grand frisson de la coupe.