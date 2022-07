"Un garçon qui aime le duel" présentation d'Alexis Beka Beka futur milieu de l'OGC Nice

Déjà dans le viseur de l'OGC Nice l'été dernier, Alexis Beka Beka devrait bien revêtir le maillot rouge et noir. Le jeune milieu de terrain (21 ans) arrive de Moscou et doit s'engager dans les prochaines heures avec le Gym. Un garçon qui ne passe pas inaperçu depuis ses débuts à Caen.

Un nom qui reste en tête et une coupe de cheveux qui attire l'œil, Alexis Beka Beka ne passe pas inaperçu depuis ses débuts en décembre 2019 sous le maillot du Stade Malherbe de Caen, club formateur du natif de Paris. Mais c'est surtout son talent brut et ses caractéristiques hors du commun pour son âge qui ont tapé dans l'œil de Jean-Baptiste Marie, journaliste à France Bleu Normandie. "_Ce qui m'a tout de suite marqué c'est la précision de ses passes. Il a cette faculté à casser des lignes avec son coup d'œil et sa précision. Et c'est un garçon qui aime le duel. Pour moi c'est un "numéro 6" moderne avec ces qualités techniques et physiques._"

Il tape dans l'œil de Gignac aux JO de Tokyo

Après une saison et demie convaincante à Malherbe (32 matchs / 1 but), Alexis Beka-Beka est retenu par Sylvain Ripoll pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo avec les Bleus. Le jeune homme d'origine congolaise est alors une des rares satisfaction du tournoi raté par l'Équipe de France (éliminée au premier tour) et il impressionne même l'attaquant André-Pierre Gignac. "Beka Beka, c'est très fort. À l'entraînement, je me dis qu'il a une maturité de mec de vingt-six ans," confie au journal L'Equipe le capitaine des Bleus.

Priorité de Lucien Favre au milieu

Après ce tournoi réussi il apparaît dans les radars des recruteurs et le Gym tente déjà de le convaincre de rejoindre la Côte d'Azur. Mais Beka Beka préfère alors disputer l'Europe sous les couleurs du Lokomotiv Moscou, où sa côte continue de grimper la saison passée (28 matchs / 4 passes décisives). Ses performances n'échappent pas à Lucien Favre, qui souffle son nom à nouveau cet été pour renforcer son milieu. Et selon plusieurs médias, le jeune milieu devrait s'engager dans les prochaines heures à l'OGC Nice pour environ 12 millions d'euros. "C'est un joueur qui manquait dans l'effectif pour faire le lien avec les attaquants et faire la bonne passe au bon moment", estime Patrice Alberganti, consultant foot pour France Bleu Azur. "C'est un joueur qui permet de jouer haut sur le terrain. Mais c'est encore un jeune alors que j'espérais plus d'expérience dans les recrues".

Schmeichel ça bloque, Thuram et Viti espérés

Après le transfert définitif de Marcin Bulka et l'achat du jeune ailier Rares Ilie, Alexis Beka Beka doit devenir la troisième recrue de l'été. D'autres devraient suivre dans les prochains jours. Le Gym vise bien le gardien Kasper Schmeichel pour succéder à Walter Benitez mais le Danois est pour l'instant retenu par son club de Leicester et le transfert est loin d'être fait. En attaque Marcus Thuram est la priorité de Lucien Favre. Derrière, comme révélé par le site Footmercato, le Gym a fait une offre pour l'international espoir italien Mattia Viti (20 ans), qui évolue à Empoli (Série A).