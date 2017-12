Courrensan, France

Un Gersois prend la tête du XV de France. Jacques Brunel, qui fêtera ses 64 ans, le 14 janvier, a été nommé officiellement sélectionneur de l'équipe de France de Rugby ce mercredi.

L'actuel entraîneur de l'Union Bègles Bordeaux prendra ses fonctions la semaine prochaine. Jacques Brunel remplace Guy Novès, premier sélectionneur limogé de l'histoire du XV de France, qui paye ses mauvais résultats soit 14 défaites et un nul en 22 rencontres.

La fierté du village de Courrensan

Jacques Brunel est un pur gascon, amoureux du Gers. Il est né et a grandi à Courrensan, près de Vic-Fezensac. Dans ce village de 400 habitants bâti sur un éperon rocheux, au coeur de l'Armagnac, Gisèle, se souvient d'un garçon très réservé, calme, qui étudiait beaucoup.

Cette retraité a expliqué à France Bleu qu'il aidait beaucoup ses parents, agriculteurs à Courrenssan. La famille possédait une maison et 15 hectares de vignes. Les parents de Jacques Brunel produisaient de l'Armagnac, des pieds de vigne. Ils étaient pépiniéristes et faisaient aussi du maraîchage.

Jacques Brunel est né et a grandi à Courrensan, petit village de 400 habitants au coeur de l'Armagnac dans le Gers © Radio France - Frédéric Denis

Mais les habitants de Courrensan n'ont pas vu l'homme à la moustache depuis longtemps. Les parents de Jacques Brunel sont décédés, la propriété familiale a été vendue. Michel, retraité à Courrensan, suit donc les exploits de Jacques Brunel dans la presse, comme le bouclier de Brennus remporté en 2009 avec l'USAP qu'il entraînait.

Le maire de Courrensan, Roland Billeres, rappelle que Jacques Brunel est né et a grandi dans la commune gersoise, au coeur de l'Armagnac. Il est fils d'agriculteur, aîné d'une famille de trois enfants, il a un frère et une soeur. Ses parents possédaient quinze hectares de vignes.

"Il remontait le moral, savait motiver une équipe, partager une troisième mi-temps" Roland Billeres, maire de Courrensan

Le maire de Courrensan se souvient que Jacques Brunel a pratiqué plusieurs sports au sein du foyer rural comme le basket et le volley. Roland Billeres parle d'un garçon ayant l'esprit d'équipe, son tempérament de meneur d'homme.

Le maire de Courrensan, Roland Billeres, pose devant la maison où Jacques Brunel a vécu dans ce village gersois © Radio France - Frédéric Denis

24 ans au FC Auch

Le Gersois Jacques Brunel a commencé le rugby au FC Auch où il a passé 24 ans : dix-sept comme joueur au poste d'arrière, sept comme entraîneur. Le maire de Vic-Fezensac a joué à ses côtés de 1975 à 1979. Michel Espié parle d'un très bon joueur avec des qualités physiques énormes.

"Ce n'est pas quelqu'un qui se montre mais qui fait des choses pour faire briller les autres" Michel Espié, coéquipier de Jacques Brunel au FC Auch en 1975

Michel Espié parle d'un homme bosseur, intelligent, très discret mais très ouvert, à l'écoute. Le maire de Vic-Fezensac très fier de la réussite de son ancien coéquipier. Avant de rejoindre le club de Grenoble en 1980, Jacques Brunel, bon vivant, tenait un café à Auch, "le commercial", véritable Mecque locale du Rugby.

Le Gersois Jacques Brunel a remporté le bouclier de Brennus avec Perpignan en 2009. Il a entraîné l'USAP entre 2007 et 2011. Comme adjoint de Bernard Laporte, il a remporté quatre tournois des Six Nations, dont deux Grands Chelems en 2002, 2004, 2006 et 2007. Avec l'Union Bègles Bordeaux, il termine onzième du Top 14 l'an dernier. Il occupe actuellement la huitième place avec l'UBB.

Jacques Brunel est nommé nouvel entraîneur du XV de France jusqu'à la Coupe du monde 2019 au Japon. Le Gersois sera assisté, au moins dans un premier temps, de cinq ou six entraîneurs du Top 14 qui resteront salariés de leurs clubs.