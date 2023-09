"Un groupe de joueurs que je ne connais pas encore", Furlan réclame du temps après la défaite contre Grenoble

Jean-Marc Furlan, entraîneur du SM Caen : "Le match bascule sur les premières minutes de la deuxième mi-temps, c’est assez catastrophique. Deux mi-temps complètement différentes, mais c’est aussi des passages difficiles en ce moment par rapport à ce qu’on a produit lors du début de saison. On a eu des problèmes pour avoir des occasions de buts. Mais la saison est encore longue. C’est aussi une question de projet sur de nombreux mois, avec un groupe de joueurs que je ne connais pas. Les joueurs seront de nouveau performants dans les semaines et les mois à venir".

Alexandre Mendy, attaquant du SM Caen : "On avait réussi à ouvrir le score et on a tout gâché avec ce début de seconde mi-temps raté. On avait réussi à bien entamer le match avec ce but d’Abdi, c’était compliqué après les deux buts, on a pris un coup sur la tête, on a essayé de relever la tête mais on n’a pas réussi. Aujourd’hui, je n’ai pas réussi à me créer de véritable occasions. Bilal Brahimi nous manque, il arrive à trouver des solutions que l’on arrive pas à trouver depuis quelques matchs. C’est très frustrant, mais il reste encore beaucoup de matchs. On est déçu mais il n’y a pas d’inquiétude.

Mickaël Le Bihan, attaquant du SM Caen : "Je suis très déçus parce qu'on gagne 1-0 alors qu'on est pas étincelant, et puis on prend deux buts en trois minutes. On ne sait pas expliquer cette sortie de vestiaire, il va falloir qu'on en parle. C'est là qu'on va voir si le groupe est assez fort pour relever la tête. Alexandre Mendy et moi n'avons pas encore les automatismes, il faut travailler. Ca a été dur pour moi, il y a des choses qui ont été bien faites, d'autres très mal faites. Je m'en veux de rater une grosse occasion parce que c'est un moment crucial du match, mais c'est parce que physiquement, je ne suis pas prêt".

Valentin Henry, défenseur du SM Caen : "On s'est laissé endormir à la reprise de la mi-temps, un manque de fraîcheur dans la tête. C'est des choses que l'on ne doit pas reproduire, il va falloir gommer ces erreurs là. Je suis fautif sur le premier but. Au vu de la première temps que l'on avait réalisé, on aurait du faire le dos rond. On fait tous un petit peu moins en ce moment, on voit que dans les automatismes, on pêche un peu plus. Il faut que chacun se regarde dans le miroir et qu'on apprenne de nos erreurs. Il y a des phases dans une saison où on est tous un peu moins bien, on est dedans".

Romain Thomas, capitaine du SM Caen : "On se prévient pourtant avant le coup d'envoi de la deuxième période, mais on ne fait prendre quand même. Mais même en première mi-temps, je n'ai pas senti l'allant et l'énergie que l'on a d'habitude à domicile. On a manqué d'enthousiasme dans le jeu, de justesse. On a eu très peu de situations dangereuses dans le match, j'ai trouvé ça dommage. On aurait pu jouer longtemps sans se créer de véritables occasions. Quatre match et quatre victoires pour commencer, tout était tout rose. Maintenant, il ne faut pas tout noircir mais redresser la barre assez vite pour ne pas rentrer dans une période trop sombre".