Le Havre, France

Tenu en échec à domicile contre Troyes, le weekend dernier (1-1), le HAC veut se racheter et se payer le leader : déplacement à Metz, ce vendredi, pour l'affiche de la neuvième journée. Sixièmes de Ligue 2, les havrais constituent la troisième meilleure défense du championnat, avec seulement quatre buts encaissés. Face à eux, ils auront une équipe qui a enchaîné sept victoires avant de tomber sur la pelouse du Paris FC (2-1). Le FC Metz est aussi la meilleure attaque du championnat avec 19 buts marqués. C'est un énorme défi qui attend le HAC - Bertrand Queneutte :

Le match - Bertrand Queneutte Copier

Supporters amis... et amoureux !

Metz - Le Havre, c'est aussi une relation privilégiée depuis près de 20 ans entre les supporters des deux côtés ! La preuve : les ultras messins et havrais ont prévu de boire un verre, avant et après la rencontre. En Tribune Ouest, une banderole célébrant cette amitié sera aussi dévoilée avant le coup d'envoi. Et cette amitié a même conduit à une belle histoire d'amour - Thomas Jeangeorges :