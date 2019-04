Un Havre AC sans grande illusion, face à un FC Sochaux qui veut sauver sa peau

Le Havre - France

Si les espoirs de monter se sont presque tous envolés, pas question que le saison du HAC se termine en eau de boudin. C'est, en gros, le message délivré par le directeur général du club, cette semaine. Pierre Wantiez le sait : la neuvième place du HAC fait déjà tâche, et il ne faudrait pas que la tâche s'agrandisse, avec une position encore plus humiliante au classement, en fin de saison.

Ainsi et pour l'heure, il est désormais question de sauver l'honneur et de bien finir. Renouer avec un succès que le HAC n'a connu qu'une seule fois sur les dix dernières journées de Ligue 2. Et s'imposer à l'extérieur, enfin, ce qui n'est plus arrivé aux normands depuis plus de six mois.

Renverser la dynamique ne sera pas simple pour Oswald Tanchot, privé de plusieurs éléments, et face à des adversaires qui jouent gros. Ce sera le cas face au Paris FC, la semaine prochaine. Cela l'est aussi, ce vendredi, sur la pelouse de Sochaux. Les havrais affrontent une équipe qui tente actuellement de survivre en Ligue 2, et qui reste sur deux succès probants : à Niort, adversaire que le HAC n'a pas su battre chez lui. Mais également à domicile, face aux franciliens de Mesa Bazdarevic.

Sochaux - Le Havre : match à vivre en direct et en intégralité, ce vendredi, à partir de 19h45 sur France Bleu Normandie, avec Najat Essadouki.

Pour ce déplacement, le HAC sera privé de Tino Kadewere, victime d'une commotion cérébrale face à Niort, lors de la dernière journée. Le Havre ne pourra pas non plus s'appuyer sur Amos Youga (suspendu), ni sur Victor Lekhal (blessé), Jamal Thiaré (blessé) et Harold Moukoudi (écarté).

En revanche, Alexandre Bonnet est de retour, tandis que Alan Dzabana est de nouveau dans le groupe.