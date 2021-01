Un Japonais tout proche du Nîmes Olympique

Y-aura-t-il bientôt un Japonais de plus dans le championnat de France, après les deux Marseillais Hiroki Sakai et Yuto Nagatomo ? C'est possible, selon les informations de France Bleu Gard Lozère. Le Nîmes Olympique est apparemment en discussions très avancées avec un joueur du Cercle Bruges, Naomichi Ueda. L'international japonais, 26 ans et défenseur central, est en recherche de temps de jeu. Il évolue en Belgique depuis l'été 2018.