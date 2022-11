Un jeune attaquant héraultais de Châteauroux attire le regard de plusieurs clubs français

Il est né à Montpellier mais n'y a jamais joué. C'est en fait à Beziers que Yannis Verdier a fait parler de lui, la saison passé : 6 réalisations, 11 passes décisives et 10 "étoiles talent" en seize matchs, avec les U19 Nationaux.

ⓘ Publicité

Grand (1m89) mais non moins rapide, le jeune homme formé en partie à Castelnau a marqué des buts, donc, mais les esprits aussi. Jusqu'à attirer l'œil des formateurs de l'AS Monaco, d'abord, puis de plusieurs clubs français de L1 et L2, aujourd'hui. Des écuries qui l'auraient observé ces dernières semaines, selon nos informations et qui ont pris des renseignements le concernant.

Considéré comme très technique et rapide, présenté par ses proches comme un garçon aux qualités d'un joueur de futsal, Yannis Verdier est droitier mais n'est pas maladroit non plus avec le gauche, loin de là.

Ailier gauche, justement, il s'entraîne régulièrement avec les pros, dans le Berry, et s'est offert quatre buts, cette saison : un au cours de ses trois rencontres disputées avec la N3, et trois en Coupe du Centre, sans oublier ses trois passes décisives.

Un offensif à fort potentiel, dont la carrière pourrait bientôt prendre une nouvelle tournure et une nouvelle envergure, lui dont le contrat arrive à terme au mois de juin 2023.