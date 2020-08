Un jeune Calaisien rêve de porter le maillot de l'équipe de France de beach soccer

A seulement 22 ans, Lucas Magniez découvre le quotidien en équipe de France de beach soccer. Le jeune Calaisien a été convoqué par le nouveau sélectionneur Claude Barrabé. En tout, quinze joueurs ont été appelés pour participer à un stage de préparation en Suisse avant le début de l'Euro qui se disputera du 2 au 6 septembre à Nazaré au Portugal.

Arrivé en Suisse lundi 10 août après un périple de six heures en train entre Calais et Bâle, le footballeur calaisien entre dans la cour des grands et découvre un staff aux petits soins : " Je découvre que c'est une vie incroyable, ça vaut le coup de la vivre."

Dans la vie, Lucas est intérimaire pour Orange, il est chargé d'installer la fibre. Quand on l'a appelé pour la sélection, il a dû s'adapter et s'organiser pour mettre fin à son contrat afin de participer au stage.

Objectif : participer à l'Euro

Le sélectionneur Claude Barrabé, nommé en février, suivra l'évolution du footballeur d'un "œil attentif" : "Lucas c'est un bon petit défenseur avec des qualités morales. C'est un joueur de beach soccer d'avenir."

Ambitieux, Lucas Magniez a donc une carte à jouer. Il espère faire partie des douze joueurs qui participeront à l'Euro portugais : "Mes objectifs rejoignent mes rêves : l'Euro, et pourquoi pas ensuite les qualifications pour la coupe du monde."

Quatre Nordistes font partis du groupe de stagiaires en Suisse : Quentin Gosselin et Maxime Legal, membres de l'AS Etaples, et Matthieu Prouvost et Lucas Magniez joueurs au "Calais jeunes Futsal" .