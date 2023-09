Un jeune éducateur de l'AF Virois sauve l'un de ses joueurs victime d'un arrêt cardiaque en plein match

Samedi dernier lors d'un match de Coupe Gambardella, le jeune Junior Goe Enam a failli perdre la vie au bord du terrain. Et s'il est aujourd'hui hospitalisé mais en vie, c'est grâce aux réflexes de son éducateur de l'AF Virois, Noha Renouf.

"Il s'est réveillé ce mercredi. Je l'ai eu au téléphone, explique Noha. On a pu discuter un instant. Cela a été un grand soulagement de savoir qu'il était en vie et surtout qu'il s'était réveillé."

Le jeune éducateur de 19 ans est en charge des U18 de l'AF Virois et sans son sang-froid et sa réactivité, la rencontre entre Caen Sud Ouest et l'AF Virois aurait pu tourner au drame.

"Le match avait débuté depuis une bonne demi-heure. Je l'ai sorti pour faire rentrer un remplaçant. Il me disait qu'il était un peu fatigué et qu'il n'avait pas de jus. Je lui ai dit de s'assoir sur le banc. Deux minutes plus tard, je me retourne pour prendre mon stylo et je vois qu'il est tombé et qu'il est au sol. J'ai tout de suite senti que c'était quelque chose de grave et d'urgent. Je suis tout de suite allé vers lui. Le papa d'un de mes joueurs et un spectateur sont venus avec moi. Il respirait mais avec des pauses plutôt longues. Au bout d'un moment on a senti qu'il n'y avait plus de souffle et plus de pouls. C'est là que j'ai commencé le premier massage cardiaque."

Noha va réussir à retrouver un pouls et une respiration difficile avant un second arrêt. Et une nouvelle fois le jeune éducateur va lui prodiguer un deuxième massage jusqu'à l'arrivée des Pompiers. Le joueur sera choqué avec le défibrillateur du Stade.

"Je vous avoue que la peur, l'urgence et l'instinct de survie ont permis d'agir. Je n'ai vraiment pas eu le temps de réfléchir ni de me poser la question de savoir s'il était tombé juste parce qu'il avait glissé ou à cause de ça. J'ai l'impression que mon cerveau s'est mis en pause. Je ne voyais personne autour. J'étais vraiment dans ma bulle. C'est ce qui m'a aussi permis d'agir."

Soutenu et encouragé par ce parent de joueur et par un spectateur, Noha Renouf a donc pu effectuer les gestes nécessaires qui ont permis d'attendre l'arrivée et la prise en charge par les pompiers.

"J'avoue que je n'ai que mon PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1 , la formation de base aux premiers secours en France.). Je l'ai fait quand j'étais en troisième il y a cinq ans. C'est ça qui m'a permis de savoir les gestes, de les effectuer et de bien agir : massage, la PLS etc.... Maintenant, je me suis rendu compte qu'entre la formation et sur le terrain c'est vraiment différent."

Junior Goe Enam est toujours hospitalisé au CHU de Caen mais désormais conscient et a pu rassurer ses partenaires de club. Son équipe rejouera dès ce samedi son fameux match de Coupe Gambardella, interrompu. "J'en ai discuté avec les joueurs. Plus vite on jouera ce match et plus vite on pourra avancer. Et avec les nouvelles qu'on a reçu de Junior, on appréhende ce match avec un peu plus de soulagement."