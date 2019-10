Un jeune footballeur de Romans-sur-Isère courtisé par le Real Madrid

Tom Cadoche n'a que 15 ans mais il est suivi déjà par les plus grands clubs européens à commencer par le Real Madrid qui a récemment envoyé un de ses membres pour le superviser avec les moins de 17 ans du Havre.

Romans-sur-Isère, France

A 15 ans il a déjà l'Europe du foot à ses pieds !

Tom Cadoche , jeune romanais qui a fait ses premiers pas dans le foot à l'âge de 6 ans à Valence est suivi par les plus grands clubs européens. Ancien pensionnaire du centre de formation de l'Olympique Lyonnais , ce défenseur d'1m83 évolue au Havre depuis un an , club avec lequel il dispute le championnat de France des moins de 17 ans. Un joueur très mature , surclassé depuis qu'il est tout petit et qui a donc tapé dans l'oeil de nombreux clubs étrangers.

Tom Cadoche sera t-il la prochaine pépite du football français ? difficile encore de le dire mais il semble promis quoi qu'il en soit à un bel avenir. Une décision sur son prochain club , le Real Madrid ou un autre , devrait être annoncée d'ici la fin de l'année.

Le Real Madrid , Manchester United , Manchester City ou encore Arsenal s'intéressent de près au jeune footballeur originaire de Romans-sur-Isère.