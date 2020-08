Un jeune footballeur de Saint-Chamond séduit des recruteurs tunisiens

Mehdi Lachheb et le coach de Saint-Chamond Feu Vert Abdelkader Ghechir

Depuis qu'il a 14 ans, Mehdi Lachheb évolue au Saint-Chamond Feu vert, toujours surclassé, en U18, puis rapidement en senior. Mais ces dernières semaines tout s'est accéléré : approché par Andrézieux, le TFC, le Red Star et un club du Luxembourg, il est appelé en stage avec la sélection tunisienne U20 et il tape dans l’œil du coach du Club Africain à Tunis où il doit démarrer la saison prochaine.

Le Club africain, "c'est une équipe que je connais, dans ma famille, c'est un club que j'ai toujours suivi, toujours supporté, raconte Mehdi. C'est un grand club qui prépare de bons joueurs et qui investit beaucoup pour les jeunes. Pour moi c'est l'idéal pour terminer cette formation, pour espérer aller le plus loin possible".

Mehdi rêve de devenir footballeur professionnel. Au club africain de Tunis, sa formation va s’accélérer. Il va passer un cap selon Abdelkader Ghéchir, le coach de Saint-Chamond Feu vert. "Il va passer de deux entraînements par semaine à deux entraînements par jour, avec un changement d'alimentation, un changement de rythme de vie. Il vivra dans une pré-anticipation au monde professionnel".

Pour le club c'est forcement une fierté, un exemple, mais également une vitrine reconnait Abdelkader Ghéchir "Grosse fierté parce qu'on est un petit club. Sachant que Mehdi sort de chez nous, on a beaucoup plus de demandes au niveau des jeunes, on a eu beaucoup de personnes qui se sont intéressées à nous. c'est ce qui nous a permis de changer la vitrine du club".

L'année prochaine Saint-Chamond Feu Vert créé deux équipes supplémentaires en ouvrant les catégories U11 et le U13.