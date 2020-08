Un joueur du club de foot de Saint-Sulpice-le-Guéretois dépisté positif au coronavirus

Un cas de coronavirus a été identifié parmi les joueurs de l'équipe de football amateur de Saint-Sulpice-le-Guéretois. Les résultats des tests sont tombés dimanche 16 août. Depuis, 24 membres du club, joueurs et staff compris, sont placés en quatorzaine, indique l'antenne creusoise de l'Agence régionale de santé. Ils sont en isolement en attendant leur dépistage ce mercredi, soit une semaine après leur entraînement. Une vingtaine de joueurs et personnels du club de Gouzon sont également en quarantaine après avoir disputé un match amical vendredi 14 août face à Saint-Sulpice-le-Guéretois. Ils seront testés vendredi prochain.

De retour de vacances

C'est une nouvelle qui suscite beaucoup de frustration au sein des deux équipes, qui venaient tout juste de reprendre les entraînements. "Je tiens à m'excuser auprès du club de l'AS Gouzon, ils n'ont rien demandé et moi non plus. Malheureusement, à cause de ce cas, ils en payent aussi les frais", regrette l'entraîneur de Saint-Sulpice-le-Guéretois Karim Elganfoud. D'après le coach, le joueur dépisté positif était de retour de vacances du Sud de la France.