Un joueur du Toulouse FC soupçonné d'avoir frappé son entraîneur

Zinédine Machach, 21 ans, milieu de terrain du TFC, aurait violemment frappé l'entraîneur de la réserve le week-end dernier. Il n'aurait pas apprécié de ne pas faire partie des potentiels tireurs de penalty. Le club n'a pas encore réagi.

L'incident est relaté par le site LesViolets.com puis celui de l'Equipe : ce samedi après-midi, la réserve du TFC affronte Alès en Nationale 3, l'ancienne CFA. Même si il a joué une vingtaine de minutes avec les pros la veille contre Bordeaux, Zinédine Machach est convoqué pour jouer avec la réserve, comme d'autres habitués de la Ligue 1. Denis Zanko, l'entraîneur annonce alors qui tirera les pénalties en cas de besoin. L'ancien marseillais n'est pas choisi ce qui déclenche sa colère, il quitte le vestiaire, furieux, refusant de jouer la rencontre.

Les Violets racontent qu'ensuite, le milieu de terrain qui aura 22 ans en janvier prochain, revient dans les vestiaires après la rencontre (remportée par Toulouse), au centre de formation et alors qu'ils ne sont que tous les deux, s'en prend très violemment à Denis Zanko que les joueurs retrouvent ensuite au sol, le visage tuméfié. Zinédine Machach serait ensuite parti de l'île du Ramier, sans rien dire à personne.

Zinédine Machach est en contrat avec Toulouse jusqu'au 30 juin 2018. Il avait été prêté la saison dernière à Marseille, sa ville natale mais n'est pas parvenu à s'imposer sous Rudi Garcia. Dans un entretien avec La Dépêche du Midi en avril dernier, celui qui l'a fait venir à l'OM , Franck Passi concède "Il lui manque encore de la maturité. Ce n'est pas un problème de rigueur en dehors du terrain, ou de refus de faire les efforts pour l'équipe, mais comme un enfant, quand il ne joue pas, il boude".

Le joueur lui-même concède son caractère nerveux. Dans une interview accordée à la Provence fin mai, il déclare "Les grands joueurs m'ont permis de grandir. Je suis désormais moins sanguin, je parviens à me canaliser'. Le marseillais avait pourtant eu une sérieuse altercation avec son coéquipier, Rémy Cabella lors d'un entraînement.

Sur le terrain cette saison avec Toulouse, il a été quatre fois sur la feuille de match de Pascal Dupraz, deux fois titulaires, deux fois remplaçant, pour un temps de jeu total de 192 minutes. Il a marqué le premier but toulousain de la saison, contre Monaco et écopé de deux cartons jaunes. Mais ses relations avec Pascal Dupraz restent orageuses, ou du moins aléatoires : le technicien toulousain l'avait écarté du groupe à son arrivée en Haute-Garonne alors que le jeune milieu était arrivé en retard à une séance.

D'autres problèmes avec d'autres jeunes, réglés avec fermeté au TFC

Le club n'a pas encore communiqué. Le joueur, par l'intermédiaire de son agent, Stéphane Courbis, non plus. Mais selon toutes vraisemblances, le TFC va devoir prendre une décision. La direction toulousaine est réputée pour sa fermeté et son engagement en matière de "double-projet", sportif et éducatif envers les jeunes.

On va essayer de se rapprocher du joueur et de l'encadrement. On connait l'attachement du TFC à la discipline et au parcours scolaire et professionnel. Mais quand un jeune fait une bêtise, il ne faut pas le condamner à vie. — Sylvain Kastendeuch, co-président de l'Union nationale des footballeurs professionnels

Il faut dire que le TFC a eu maille à parti avec de nombreux jeunes ces dernières années : Kevin Rodrigues en 2014, exclu du centre de formation après une bagarre avec un autre jeune. Tongo Doumbia en 2015, est arrêté plusieurs fois pour conduite sans permis, obligé de donner de son temps à la fondation du club, il est peu à peu écarté de la compétition. Ou encore l'hiver dernier, l'affaire Odsonne Edouard, soupçonné d'avoir tiré sur un piéton avec un pistolet à billes. Prêté par le PSG, il est renvoyé à la capitale. Mathieu Cafaro qui l'accompagnait lui est licencié. Des accidents de parcours qui n'ont toutefois pas mis un terme à la carrière de ces joueurs : Kevin Rodrigues, 23 ans, s'épanouit désormais à la Réal Sociedad, Tongo Doumbia, longtemps blessé, est parti cet été au Dynamo Zagreb. Mathieu Cafaro a rebondi à Reims et Odsonne Edouard joue sous les couleurs du Celtic FC en Ecosse.