Un loft au PSG ? "Ridicule, on n'est pas à l'école communale !" estime Daniel Hechter dans 100% PSG

Pour la dernière de la saison, Daniel Hechter, ancien président emblématique du PSG et créateur du fameux "maillot Hechter", était dans 100% PSG le Mag. Et il avait des choses à dire.

Président du PSG entre 1973 et 1978, Daniel Hechter est aussi celui qui a créé le maillot mythique du club, répondant au code couleur BBRBB (Bleu Blanc Rouge Blanc Bleu). Dans le cadre de la consultation Notre PSG lancée par France Bleu Paris pour donner la parole aux supporters du Paris Saint-Germain, la proposition invitant à "respecter les couleurs BBRBB pour le maillot domicile" a recueilli pas moins de 86,8% de votes favorables. L'occasion de proposer à Daniel Hechter de s'exprimer sur la politique actuelle du club en matière de maillots.

EXTRAITS

Le plébiscite du maillot que vous avez dessiné en 1973 vous fait-il plaisir ?

Evidemment que ça me fait plaisir. Quand j'ai dessiné ce maillot, je m'en souviens encore, c'était hier. Quand je l'ai proposé au comité, il y a eu unanimité sur le maillot, et même sur l'ensemble de la tenue. Ce maillot a été plébiscité en Italie comme le plus beau maillot d'Europe. Donc évidemment, je suis sensible à cela.

Vous comprenez que les supporters soient à ce point attachés à ces couleurs ?

Oui, je comprends. Je comprends parce qu'un club, son emblème, c'est le maillot. Donc je comprends parfaitement que la tenue du Paris-Saint-Germain sensibilise les supporters. Et d'ailleurs moi-même, je dois dire que les maillots qui sont succédés... Bon, il y en a un qui était très proche et qui était pas mal, en dehors de celui des 50 ans, qui était le même que le mien. Je comprends qu'un club a besoin d'évoluer et de vendre. Ca, je le comprends très bien. Mais je leur ai proposé de leur dessiner deux ou trois maillots de remplacement, mais qui restent dans la même veine. Vous savez, en matière de design, il y a des normes que seul un créateur peut respecter. Les créateurs des maisons qui se sont succédées sont des créateurs de troisième zone.

Vous en avez discuté avec Nasser al-Khelaïfi ou Jean-Claude Blanc ?

Ecoutez, moi je n'ai aucuns contacts avec eux. C'est simple : quand je suis obligé de mendier une place pour les huitièmes de finale de Coupe d'Europe... Dans n'importe quel club au monde, j'aurais mon fauteuil avec mon nom gravé dessus. Paris est probablement la ville où je suis le moins bien reçu. Alors je n'y vais plus.

Dans le cadre de notre consultation, les supporters ont aussi plébiscité la création d'un musée du Paris-Saint-Germain. Vous y seriez favorable ?

Pourquoi pas ? Moi, je ne suis contre rien. Tout ce qui peut faire progresser l'image du club. Mais je suis très, très, très déçu de l'attitude des dirigeants actuels. Très déçu parce que je ne leur ai rien fait. Il y en a que j'ai attaqués. J'ai attaqué Graille, parce que je trouvais que leur gestion n'était pas bonne. Mais là, je n'ai jamais rien dit. Pourtant, il y a de quoi critiquer ! J'ai refusé toute interview jusqu'à présent, mais là, je trouve que c'est vraiment... Vous savez, l'âme d'un club, c'est son histoire. Et on a l'impression que les dirigeants actuels ne veulent faire qu'une seule chose, c'est faire oublier tout ce qui s'est passé avant.

En ce moment, il y a beaucoup de changement à la tête du Paris-Saint-Germain. Avez-vous le sentiment que les choses commencent à prendre une bonne direction ?

Vous savez, on fait sauter une tête. Une de plus ! D'abord, c'est l'entraîneur, après le directeur sportif. Mais de vrais changements, il n'y en a pas. De toute façon, quels changements voulez-vous qu'il y ait à Paris ? Il y a un effectif fantastique. C'est la mayonnaise qu'il faut faire tourner. C'est ça la différence entre un club et une société. Moi, j'ai toujours dirigé ma société comme je dirigeais mon club. Mais ça a toujours marché. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire copain-copain avec les joueurs et exiger un certain nombre de choses après.

Vous seriez favorable à ce que certains joueurs soient mis sur le côté, dans ce qu'on appelle un loft ?

Non, ridicule, ridicule. C'est un club ! Qu'on sanctionne un joueur parce qu'il a fait une connerie, je veux bien, mais on n'est pas à l'école communale ! Ce n'est pas sérieux.