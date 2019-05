Un Marnais aux championnats du monde de force athlétique

Marne

C'est une affaire de gros bras, et aussi de technique : un viticulteur d'Ambonnay, dans la montagne de Reims, s’envole ce jeudi pour le Japon. Il dispute dimanche matin (3 h en France) les championnats du monde de « levé et développé couché ». C'est une des épreuves de force athlétique, une discipline proche de l'haltérophilie : « on s’allonge sur un banc, on sort la barre de son support, et on attend que l’arbitre nous donne les ordres. Le start, on descend la barre sur la poitrine. L’arbitre demande ensuite de relever la barre et, ensuite de la reposer sur son support ».

Du costaud ! © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Jean-Yves Minelle, 53 ans, concourt en catégorie master 2, c'est à dire en vétérans. Il a déjà un palmarès impressionnant : deux fois vice-champion du monde, cinq titres européens, 17 titres de champion de France. C'est d'ailleurs lui qui détient le record de France, avec 210 kilos. Il vise cette fois le titre mondial.

Cliquer ici suivre ses résultats ce dimanche 19 mai