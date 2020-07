Un match amical entre le FCSM et le Paris Saint-Germain prévu le 5 août

Après le CS Chenois (Suisse), le SC Lyon, l'ASM Belfort et Dijon, le FC Sochaux Montbéliard va affronter... le Paris Saint-Germain ! Le match aura lieu à huis-clos le 5 août prochain au Parc des Princes à 19h. Il sera diffusé sur la chaîne Bein Sport.

Une rencontre qui doit surtout servir au Paris Saint Germain dans sa préparation à la ligue des champions. Le but pour les joueurs de Thomas Tuchel c'est de ne pas perdre le rythme après les deux finales prévues ces prochains jours. Celle de coupe de France contre Saint-Etienne, et celle de coupe de la Ligue contre Lyon. Les Jaune et Bleu vont donc devoir suivre un protocole strict. Des tests de dépistage au coronavirus vont être effectués sur les joueurs du FCSM 48h avant la rencontre.

Un ancien dirigeant sochalien a soufflé le nom du FCSM au PSG

L'annonce de ce match est une surprise, car elle n'était pas prévue dans le calendrier sochalien. Initialement à la date du 5 août les joueurs d'Omar Daf devaient se préparer physiquement à leur saison de Ligue 2 en enchaînant les tours de terrain à Gérardmer dans les Vosges. A la place ce sera donc un face à face avec l'armada de stars parisiennes, composée notamment de Neymar, Kylian M'bappé ou encore Marco Verratti.

Alors pourquoi le PSG a choisi le FCSM ? Les dirigeants parisiens cherchaient un adversaire en urgence, et un ancien dirigeant sochalien aujourd'hui au Havre a soufflé le nom de Sochaux. Les discussions ont démarré dimanche soir et se sont conclues ce mardi dans l'après-midi.

Vendredi 17 juillet dernier, les partenaires de Maxence Prévost se sont imposés 3-0 pour leur première rencontre amicale face aux Suisses du CS Chenois, qui évoluent en 4ème division.