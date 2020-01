Un match de coupe Gambardella historique pour les jeunes de l'AS Le Mans Villaret

Le Mans, France

L'an dernier déjà, les jeunes du Villaret avaient atteint les 64e de finale de la Gambardella. C'était une première pour le club de ce quartier du Mans. Cette saison, après avoir battu Ernée (53), Saint-Fulgent (85), Saumur (49), Sablé (72) et Saint-Cyr (37), les voilà au cran au dessus. "On le vit comme une fierté, on est content de marquer l'histoire du club", se réjouit Noah le capitaine.

Au tour précédent, les jeunes Manceaux sont allés s'imposer 4-2 sur le terrain de l'Etoile Bleue Saint-Cyr, près de Tours. "J'ai senti beaucoup de pression, notamment sur la première mi-temps, raconte leur entraîneur Guillaume Leglatin, dans le jeu j'ai vu des choses inexplicables liées au stress. Là, ça va, je les sens bien impliqués, on va essayer d'enlever un maximum de pression. Même s'il y en aura." Pour ce match qui se jouera à domicile (le deuxième seulement depuis le début de la compétition), devant tout le club et toutes les familles, le club recevra un adversaire bien connu : Carquefou, club de la banlieue nantaise que les jeunes côtoient dans leur championnat Elite régional. "C'est toutefois un club d'un standing supérieur, souligne le président de l'AS Villaret, Fabrice Vétaux. Leur équipe première était en National il y a quelques années. Et les jeunes sont 3e du championnat, nous 8e."

Se qualifier et jouer un club pro

Jouer une équipe de leur propre championnat est d'ailleurs une petite déception pour les Manceaux, qui espéraient tirer un gros poisson. Ils rêvent donc se qualifier pour affronter en 16e les jeunes d'un club pro. Et pourquoi pas à cette occasion se montrer aussi reconnaît Eliel, un des attaquants de l'équipe : "Quelque soit le niveau, moi j'aimerais vivre du foot. Dans le groupe, tout le monde veut percer, mais tout le monde d'y arrivera pas, c'est la triste réalité. Après, je pense qu'il y a en aura au moins un parmi nous, qui sortira du lot, c'est sûr ! Et j'espère que ça passera par la Gambardella, si on qualifie, on touchera un club pro... Aussi à travers les recruteurs." Le club, lui, espère bien conserver ces jeunes talents pour construire sa future équipe senior, qui évolue actuellement en régionale 2.

AS Le Mans Villaret - USJA Carquefou, 14 h 30, dimanche 12 janvier, au stade des Fontenelles au Mans. Entrée gratuite.