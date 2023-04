Un match de foot entre Bourganeuf et Aubusson rapidement arrêté pour bagarre

Ce dimanche 23 avril, pour le compte du championnat amateur de Départementale 3, l'UCS Bourganeuf mène 1-0 sur sa pelouse face à l'Entente de football aubussonnaise après quelques minutes de jeu. Tout se passe sans encombre, jusqu'à ce que le gardien de but aubussonnais ait le ballon en main. L'attaquant et capitaine de Bourganeuf tente avec la tête de lui enlever le cuir (ce qui est sanctionnable) et c'est là que ça dégénère, et que les versions diffèrent.

"Il l'a étranglé"

Le co-président du club de Bourganeuf parle d'une rare violence. Paulo Gaspar explique que "le gardien aubussonnais a agressé violemment notre capitaine : il l'a étranglé tout en le frappant au visage. Nos joueurs ont dû intervenir pour le repousser avant qu'il ne commette l'irréparable. A partir de là, une échauffourée s'est déclenchée et des dirigeants sont arrivés pour séparer tout le monde".

Une version que conteste le président de l'E.F. Aubussonnaise, Mathieu Charvillat, d'après le témoignage de ses joueurs. Il reconnaît que le gardien aubussonnais "a pris la mouche" après le geste sanctionnable de l'attaquant bourganiaud, mais il l'a juste "poussé et une bagarre se serait déclenchée". Et fort de la confiance qu'il place en ses joueurs, Mathieu Charvillat doute que le geste ait été plus violent.

Des spectateurs sur le terrain ou pas ?

En revanche, le président aubussonnais se dit "choqué que des spectateurs soient descendus sur le terrain et aient pris part à la bagarre". Ce que nie fermement le club de Bourganeuf. "Non, les supporters n'ont pas envahi la pelouse. Il y a eu 4 ou 5 personnes sur le bord du terrain, des membres de la famille de notre capitaine, inquiets pour lui mais à aucun moment des supporters n'ont agressé ou touché des joueurs d'Aubusson, ce n'est pas vrai ! " insiste Paulo Gaspar. En tous les cas, les joueurs aubussonnais ont rapidement quitté le terrain et le stade, craignant pour leur sécurité.

Les joueurs, bourganiauds et aubussonnais, restent choqués de la tournure des événements. Quant au capitaine de l'USC Bourganeuf, il a été examiné par les médecins des urgences.

Le district de football de la Creuse entendra les deux clubs et mènera son enquête. L'affaire sera portée en commission de discipline.

