Les clubs de Ligue 1 de Toulouse et Montpellier joueront un match de solidarité dans une commune audoise le jeudi 15 novembre.

Aude, France

Le Toulouse Football Club et le Montpellier Hérault Sport Club ont décidé de se mobiliser pour venir en aide aux sinistrés de l'Aude. Les recettes de cette rencontre seront intégralement reversées aux communes concernées par les inondations. On ne connait pas encore la commune qui accueillera le match le 15 novembre. Les inondations dans le département ont fait 14 morts et 70 blessés. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans 126 communes de l'Aude.