Un match de football entre les mamies de l'équipe de France et les Sud-Africaines à Saint-Étienne

Saint-Étienne, France

Des mamies en crampons et balle aux pieds hier au stade de l'Étivallière à Saint-Étienne. Un match pas comme les autres entre une sélection de mamies Françaises et de Grands-mères Sud-Africaines. Rencontre amicale organisée par l'AS Saint-Étienne et le groupe immobilier "les Sénioriales". La moyenne d'âge était de 70 ans et la doyenne est une Française de 84 ans. Les"Banyana Banyana" ont gagné 11-0. Lors de la deuxième mi-temps du match les deux équipes se sont mélangées.

© Radio France - FH

