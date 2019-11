Un match de gala ce mardi entre les anciens du FC Sochaux et Bavilliers

Bavilliers, France

Un match exhibition et amical est programmé ce mardi à Bavilliers. Le club de l'agglomération belfortaine va affronter une formation d'anciens du FC Sochaux Montbéliard sur son nouveau terrain synthétique nouvelle génération dans le cadre de son inauguration sportive.

Frau, Daf et Monsoreau sur le terrain

Il y aura du beau monde sur le gazon. Pour l'occasion, Pierre-Alain Frau, Sylvain Monsoreau ou encore Daniel Ljuboja vont rechausser les crampons pour l'occasion. L'actuel entraîneur du FCSM Omar Daf et son son staff seront également de la partie ainsi que les ex défenseurs Matheus Vivian (consultant France Bleu) et David Sauget. Cette belle équipe sera entrainée par une ancienne gloire du FCSM : Bernard Genghini.

Entrée libre et tombola

Le coup d'envoi est fixé à 19h30 au stade de Bavilliers. L'entrée est gratuite pour le public.

Une tombola sera également organisée. Le vainqueur remportera le maillot porté vendredi par l'attaquant sochalien Thomas Touré face au Havre. C'est lui qui avait ouvert le score pour Sochaux pour un succès 2/0 au stade Bonal. Le maillot sera dédicacé par l'ensemble des joueurs de ce match exhibition.