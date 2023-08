"Un match difficile" : le GF38 veut confirmer contre Troyes après un début de saison réussie en Ligue 2

La passe de trois contre Troyes ? Après sa victoire face au Paris FC (2-0) la semaine dernière au stade des Alpes , le GF38 veut enchaîner une troisième victoire en Ligue 2 avec la réception de l'Estac Troyes ce samedi à 19h, au stade des Alpes. L'entraîneur du GF38, Vincent Hognon, se veut confiant, sans "s'enflammer" face à un adversaire de taille : "Troyes, c'est une grosse équipe, un pensionnaire de Ligue 1 la saison passée (...). Aujourd'hui, elle reste une équipe offensive, dynamique avec des joueurs jeunes".

Le GF38 pourra compter sur une défense performante. L'équipe, deuxième de Ligue 2 avant la troisième journée championnat, n'a pas encaissé le moindre but et en a marqués trois. "On a retrouvé un peu d'efficacité en attaque", reconnaît Vincent Hognon."On est capables de forcer la décision par moment maintenant, ce sont des choses qui nous avaient manquées la saison passée".

Le groupe au complet pour affronter Troyes

Il est encore trop tôt pour revoir les ambitions du club à la hausse mais le technicien grenoblois demande de la régularité à ses joueurs. Une régularité qui pourrait les aider à se maintenir dans le haut du classement. "J'attends beaucoup de constance et il faut continuer à prendre de points. On a très bien démarré, tant mieux, mais on est encore très loin du compte. Ce qui peut faire la différence c'est une série de victoire parce que ça donne de l'air au classement", explique-t-il. Pour viser une troisième victoire en autant de match en Ligue 2, Vincent Hognon pourra s'appuyer sur un groupe au complet.