C'était la crainte de leur coach après leur quasi certitude de se maintenir en ligue 1 depuis leur victoire face à Toulouse la semaine dernière, et surtout les blessures qui ont décimé l'équipe. Mais les rouges ont sû faire preuve de caractère et revenir au score en deuxième période.

Nantes, France

Olivier Dall'Oglio avait prévenu, il ne fallait pas lâcher ! Depuis la semaine dernière le DFCO est maintenant (quasi ?) sûr de se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine, c'était l'objectif du club. Aujourd'hui avec 42 points, le premier barragiste, Troyes devrait faire un sans faute jusqu'à la fin de la saison (et Dijon perdre tout ses matchs) pour tutoyer nos rouges dans le classement. L'autre crainte de l’entraîneur dijonnais était que les blessures à répétition au sein de son effectif (Tavares, Lautoa, Balmont ou encore Abeid arrêtés pour plusieurs semaines), démoralise les joueurs. Il n'en est rien, en réalisant un nul face à Nantes, le DFCO réalise sont cinquième match d'affilée à l'extérieur sans défaite.

J’aurais eu les boules de perdre ce match" Olivier Dall'Oglio

« J’aurais eu les boules de perdre ce match, réagit Olivier Dall'Oglio à l'issue du match. On a fait un bon match. On a bien sorti et on a bien conservé les ballons. Il nous a manqué la dernière passe en première, mais dans l’ensemble, j’ai eu plaisir à voir l’équipe aujourd’hui. C’était un vrai bloc équipe et suffisamment délié dans le jeu pour jouer au ballon. Après il y a eu des aléas de match, des poteaux et des penaltys qui influencent le jeu… Faire match nul a Nantes n’est pas si facile. Sur la manière d’évoluer de mon équipe, je suis content."

Les dijonnais ont globalement dominé la rencontre, même si ce sont les Canaris qui ouvrent le score à la 32ème minute (Nakoulma). Il faudra attendre la 62ème minute pour que Kwon égalise après une superbe action de Sliti.