Un match nul pour les débuts de Nicolas Usaï

Pour sa première sur le banc de l'USO, Nicolas Usaï avait tenu à rebattre les cartes. Akpa et Mokdad non-retenus dans le groupe, Fortuné avec les remplaçants. Pour affronter le 5ème de National, le tacticien marseillais a décidé d'aligner un 4-4-2 en losange, avec la paire Lepaul-Dabasse devant. Après un bon premier quart d'heure, les intentions orléanaises se sont vite évaporées avec beaucoup d'imprécisions et de pertes de balle. Un visage qui ressemblait beaucoup à l'USO version 2022.

En deuxième mi-temps, Nicolas Usaï changeait plusieurs choses avec les entrées de Fortuné, Njoh et Gassama et un changement de dispositif pour passer en 4-2-3-1. Des changements payants car l'USO est devenue plus entreprenante. En témoigne cette frappe du meilleur buteur orléanais à l'heure de jeu, mais la tentative de Fortuné était détournée in extremis par le gardien nordiste. Le score ne bougera pas, mais aussi bien le staff que les joueurs veulent garder en tête ces quarante-cinq dernières minutes plus abouties pour s'appuyer dessus.

Le joueur du match

Titulaire en défense centrale pour palier la blessure du capitaine Nicolas Saint-Ruf, Steve Solvet a livré une prestation très propre aux côtés de Stone Mambo. L'ancien Sétois a remporté la plupart de ses duels, a soulagé sa défense sur de nombreux ballons chauds. Son entraîneur a également salué son match en conférence de presse. Steve Solvet fait partie de ceux qui ont marqué des points.

La phrase du jour

"On a manqué de spontanéité en première mi-temps, on a manqué de justesse dans les prises de balle et dans les choix. Nos milieux n'étaient pas assez portés par l'avant donc le match nul est mérité. Au-delà de l'aspect purement footballistique, faut avoir plus de caractère et de personnalité pour surmonter les moments durs. Faut créer cette émulation" analysait Nicolas Usaï après sa première sur le banc orléanais.

Le chiffre du jour

11 : il s'agit là du 11ème match nul pour l'USO, qui termine donc sa phase aller du championnat avec seulement 20 points et une zone de relégation toujours aussi proche. Prochain match le vendredi 20 janvier avec un concurrent direct au maintien : l'AS Nancy Lorraine.