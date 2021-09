Un mercato estival animé pour les Chamois niortais

Le mercato a été chaud côté Chamois niortais ! Le club enregistre six recrues pour compenser le départ de dix joueurs pendant le mercato estival. Et jusqu'au bout, les dirigeants de Niort ont recruté avec la signature de l'ailier droit Tyrone Tormin (20 ans) dans les dernières heures du mercato. Il s'est engagé mardi soir "à minuit pile" confie même le club. Autres arrivées dans les rangs niortais, celle du gardien Mathieu Michel, qui arrive en provenance d'Auxerre, et celle de Joseph Mendes, 29 ans, passé par Grenoble, Epinal, Le Mans, Le Havre, la D2 anglaise (Reading) et l'AC Ajaccio.

Des supporters qui attendent de voir

Après six journées de championnat de Ligue 2, les Chamois sont donc au complet et sur le papier, les supporters sont plutôt satisfaits à en croire Jean-Pierre Buretta, le président de "Niort 1925", l'un des groupes de supporters des Chamois niortais : "C'est pas mal, Pape Ibnou Ba on le sentait déjà ailleurs en ce début de saison. On l'aimait bien, il a fait une bonne saison l'année dernière mais on est satisfait qu'il soit parti au Havre et satisfait également de l'échange avec ce joueur havrais, _Godwin Bentil_, qui a l'air d'avoir des qualités."

Mais pour certains supporters, c'est la jeunesse qui pourrait poser problème à cette équipe niortaise. C'est ce que pense Olivier Bruneau, il est supporter des Chamois depuis 26 ans : "Ce qui avait péché l'année dernière, c'était l'absence de "leader" dans le groupe, ce qui fait que le groupe s'était effondré mentalement en deuxième partie de saison. Sur ce recrutement, on a été chercher que des jeunes. Le plus vieux doit avoir 23 ans donc je pense qu'on a pas été chercher les "leaders du vestiaire" dont on a besoin dans le groupe."

Rendez-vous samedi 11 septembre, après la trêve internationale, pour voir les premiers pas des recrues niortaises en championnat, ça sera face à Auxerre.