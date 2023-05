Un millier de places encore disponibles gratuitement pour ASNL - Le Puy

Après le succès de l'opération gratuité face à Avranches, c'est une rencontre à guichets fermés qui se profile ce vendredi pour la réception du Puy-en-Velay pour l'avant-dernière journée de National. L'AS Nancy Lorraine a déjà distribué 17.000 places gratuitement aux supporters sur une capacité commerciale d'environ 18.000 places.

ⓘ Publicité

Il reste donc environ un millier de places pour aller soutenir les joueurs de Benoît Pedretti qui pourraient se maintenir en cas de victoire et de résultats favorables sur les autres pelouses de National. Un engouement tel que le club est obligé d'ouvrir des secteurs du stade habituellement fermés et de rouvrir la billetterie ce jeudi de l'Ascension férié. Vous pourrez donc retirer des places gratuitement entre 13 heures et 18 heures au stade ce jeudi.