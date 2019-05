Un MMArena rempli en point d'orgue d'une saison très suivie pour Le Mans FC

Le Mans, France

"Il n’y aura aucune vente au stade le soir du match", a annoncé le club dès ce samedi. A trois jours du match Le Mans FC - Gazelec Ajaccio, le MMArena a fait le plein et accueillera environ 22 000 spectateurs mardi soir pour le match aller des barrages.

Avant même cette rencontre "bonus", le Mans FC affiche la meilleure moyenne de spectateurs par match cette saison en National : 5 860 personnes, soit un total de 99 650 billets vendus.

Les voisins et le podium

Des chiffres bien sûr tirés vers le haut par les derbys : il y avait près de 19 000 spectateurs pour la réception de Laval et 7 000 pour Tours. Mais autant que le plaisir de retrouver les voisins, la bonne saison des sang et or a attiré le public, avec 13 000 personnes face à Marignane à Noël, près de 8 000 pour la visite du champion Rodez et 12 000 au dernier match de championnat contre le deuxième Chambly.

Le Mans FC a ainsi réuni en moyenne 1 300 spectateurs par match de plus que Laval et mille de plus que Grenoble, meilleure affluence l'an passé. En fait, ces cinq dernières années en National, seul Strasbourg a eu un public plus nombreux.

Des chiffres dignes de la Ligue 2

On peut même comparer cette fréquentation avec des chiffres de Ligue 2.

Ces 5 860 spectateurs de moyenne représentent par exemple les trois quarts de l'affluence au MMArena en 2012-2013, la dernière saison professionnelle du Mans FC.

Avec cette fréquentation Le Mans aurait le 12e public de Ligue 2, juste derrière Auxerre, nettement devant Châteauroux... et deux fois plus nombreux que celui du Gazelec Ajaccio.