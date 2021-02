"Un monde d'écart" : Rodez reçoit Toulouse ce samedi pour la 26e journée de Ligue 2

"N'en déplaise aux Aveyronnais, il y a un monde d'écart entre Toulouse et Rodez". Le coach du Rodez Aveyron Football Laurent Peyrelade est conscient du niveau qui sépare les deux équipes d'Occitanie. "On va crânement jouer notre chance mais nous n'avons pas le droit à l'erreur. 30 secondes d'inattention et c'est terminé avec ce genre d'écurie" affirme l'entraîneur.

Le facteur X : un derby sans public

C'est LE gros regret de Laurent Peyrelade. Avec un stade Paul-Lignon plein à craquer, l'équipe aurait pu se reposer sur ses supporters : "C'est une chance de recevoir Toulouse ici. J'ai imaginé l'enceinte pleine à craquer. Les joueurs en auraient eu besoin dans les moments difficiles, mais on fait avec".

"Ne pas refaire les mêmes erreurs qu'à l'aller"

En conférence de presse, l'arrière gauche du RAF Joris Chougrani connaît parfaitement la forme toulousaine. Au match aller, le Toulouse FC l'avait facilement emporté (3-0) face aux Ruthénois. Une bonne gifle qui doit servir à l'ensemble de l'équipe selon lui : "Dans l'intensité, dans les duels, nous n'y étions pas. Toulouse commençait à lancer son rouleau compresseur et malgré le derby, il n'y avait aucune envie" regrette Joris Chougrani.

Les supporters ruthénois y croient

À la veille du match, les supporters de Rodez sont galvanisés même s'ils regrettent de ne pas pouvoir assister à la rencontre. Clara travaille à la Boutique Officielle du RAF. Elle a le club dans la peau. Elle y a même joué pendant quelques années avec la section féminine. Pas de doute, Rodez peut surprendre le Téfécé selon : "J'attends ce match avec impatience car je sais qu'il y a quelques choses à faire. Ce match a un goût particulier. Les supporters viennent à la boutique pour nous demander où suivre le match, ce qu'on en pense. Ce sont des rencontres excitantes".

Les supporters ruthénois se réunissent à 16 heures devant le Stade Paul-Lignon pour accueillir le bus des joueurs du RAF.

Rodez-TFC à suivre dès 18h30 dans l'avant-match sur France Bleu Occitanie. Début du choc à 19 heures.