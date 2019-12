Un Nîmes Olympique à deux visages contre Metz (1-1)

Nîmes, France

Contre Metz, Bernard Blaquart a tenté un coup avec la première titularisation de l'international macédonien Stojanovski en Ligue 1. Un pari avec lui pas forcement gagnant sur cette rencontre. Nîmes, qui n'avait plus joué en Ligue 1 à la maison depuis un mois et demi, a alterné le bon et le moins bon contre les Messins, cela n'a pas suffi pour l'emporter.

Une mauvaise première période, une bonne seconde période

Voilà le résumé de cette rencontre de mal classés de la L1. A part la magnifique occasion de Ripart à la 9e minute de jeu, sa frappe du droit est stoppée par une belle parade d'Alexandre Oukidja. Le Nîmes Olympique a été trop moyen dans ce premier acte sur tous les compartiments et encaisse un but de Diallo de la tête qui prend le meilleur dans les airs sur Pablo Martinez (0-1, 31e). Dans l'ensemble, la seconde période fut meilleure et l'égalisation est venue comme un symbole de Renaud Ripart qui d'une frappe du gauche dans la surface messine fit exploser les Costières (1-1, 61e). Ripart marque son 3e but de la saison, le premier dans le jeu après deux pénaltys.

Les joueurs ne lâchent pas Bernard Blaquart

Menés à la pause, ils auraient pu lâcher le match et assombrir encore un peu plus la situation du coach du Nîmes Olympique, ce ne fut pas le cas. Pablo Martinez qui s'est arrêté au micro de France Bleu Gard Lozère revient sur le but de Renaud Ripart : "Renaud a réussi à marquer, je suis très content, il met un but qui n'est pas facile, ça va lui faire un bien fou et ça nous fait un bien fou aussi." Malgré cette égalisation, Nîmes n'arrivera à mettre ce deuxième but, synonyme de victoire. Le club gardois ne connait plus le gout de la victoire depuis la réception de Toulouse, Pablo Martinez : "Cette saveur de la victoire nous manque, J'ai l'impression que je ne sais plus ce que ça fait de gagner." Ce point obtenu permet provisoirement au club gardois d'être 19e au classement, Toulouse joue ce dimanche 01/12 à Nantes à 15h.

Une semaine prochaine chargée

Les Crocos joueront deux rencontres de Ligue 1, mardi 3 décembre à 19h00 sur la pelouse de Bordeaux puis vendredi 6 décembre pour la réception de Lyon à 20h45. Deux matchs à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Gard Lozère.