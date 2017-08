Un normand sur quatre ne sait toujours pas nager

Selon une étude publiée par Santé Publique France, près d'un normand sur 4 ne sait pas nager. La Normandie est ainsi la deuxième région de France où l'on sait le moins nager. Les seniors sont particulièrement touchés.

Dans une étude récemment publiée par Santé Publique France, un français sur sept déclare ne pas savoir nager. Constat inquiétant, quand on sait que les noyades font près de 500 morts par an. En Normandie, les statistiques sont même plus élevées, puisqu'un normand sur quatre ne saurait pas nager. La région se classe ainsi juste derrière les Hauts de France, région dans laquelle le taux de personnes capables de nager est le plus faible.

Etonnant, pour une région - la Normandie - bordée par près de 600 kilomètres de côtes ? Pas tant que ça, selon Laurent Couvert, directeur des piscines "Bains des docks" au Havre :

Ecoutez : Laurent Couvert, avec Bertrand Queneutte Copier

Les seniors et la natation

Les seniors sont ceux qui savent le moins nager, selon l'étude de Santé Publique France. Chez les plus de 65 ans, seuls 64,7% déclaraient savoir nager en 2016, contre 95% chez les 15-24 ans. La tranche d'âge 55-75 ans est ainsi particulièrement touchée par les noyades, selon le BEH (Bureau Epidémiologique Hebdomadaire).