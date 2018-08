Nice, France

La tribune Populaire Sud ne sera plus la seule à donner de la voix à l'Allianz Riviera. Poumon du stade depuis son inauguration en septembre 2013, le plus important groupe de supporters de l'OGC Nice anime le virage sud du stade avec ferveur. Après la disparition de l'Armada Rumpetata Nissa en janvier 2017, le virage nord de l'Allianz Riviera ne chante plus. Alors, pour redynamiser la tribune un nouveau groupe de fans du Gym vient de se former baptisé Secioun Ray Nissa.

"Si on veut aider le club à grandir, il faut aussi trouver de nouveaux supporters pour amener encore plus de chaleur au stade, estime Jean-Michel l'un des membres de la Secioun Ray Nissa. On est des anciens de la Pop', expliquent Loïc et Christophe. On veut recréer quelques chose dans cette tribune : chants, tifos, mais aussi les déplacements. A l'époque, au stade du Ray, les virages se répondaient. C'est quelque chose qui manquait à l'Allianz Riviera."

L'OGC Nice compte désormais trois clubs de supporters officiels : la Populaire Sud, le CDS (club des supporters) et la Secioun Ray Nissa.

Les aiglons arriveront au stade au milieu de leur public

Pour débuter la saison, les supporters azuréens seront attendus en masse pour accueillir les footballeurs du Gym. Comme contre l'Ajax Amsterdam l'an passée, le bus des rouge et noir s'arrêtera à quelques mètres de l'Allianz Riviera. Les joueurs de Patrick Vieira parcourront donc le reste du chemin jusqu'au vestiaire, à pied, au milieu de leurs supporters. L'occasion de mesurer la ferveur du peuple nissart avant le coup d'envoi de la saison 2018/2019.