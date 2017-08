Un nouveau défenseur central pour le DFCO

C'est officiel, le défenseur central Papy Djilobodji portera les couleurs du DFCO en Ligue 1. Le joueur de Sunderland, âgé de 28 ans, est prêté à Dijon sans option d'achat.

Papy Djilobodji, défenseur très athlétique mesure 1m93 pour 82 kilos. Il est bien connu en France pour avoir porté durant plus de cinq saisons les couleurs du FC Nantes avec lequel il a disputé pas moins de 112 matchs de Ligue 2 et 59 de Ligue 1 entre décembre 2009 et septembre 2015. Transféré à Chelsea en Premier League, il avait très peu joué (à peine moins d'une minute en 6 mois lors d'un match de coupe d'Angleterre!) il avait ensuite été prêté au Werder Brême en Bundesliga où il a disputé 14 matchs. C'est à l'été 2016 qu'avait eu lieu son transfert à Sunderland. Papy Djilobodji a participé à 18 matchs de Premier League avec les Black Cats.

La nouvelle a été officialisée par un tweet du président Olivier Delcourt en fin d'après-midi ce jeudi 31 août, dernier jour du mercato. Papy Djilobodji portera le maillot numéro 4.