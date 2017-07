Un nouveau gardien de but, qui arrive de L1, pour la Berrichonne Football

La berrichonne football recrute un nouveau gardien de but. Mouez Hassen arrive de l'OGC NIce.

Mouez Hassen sera le nouveau gardien de la Berrichonne Football pour cette saison en ligue 2 . Il est prêté par l'OGC Nice pour un an. A 22 ans, le jeune franco-tunisien a déjà 49 matchs de ligue 1 à son actif. Il est originaire de Fréjus-Saint Raphael, mesure 1m 84 et pèse 81 kg. Le footballeur est considéré comme l'un des meilleurs espoirs français en tant que gardien de but. Il a déjà joué en international dans les équipes de France jeunes.

Un joli coup ! @hassen_mouez tu es ici comme chez toi ! Bonne Saison ! 😉 @LaBerrichonne — Julien Chaput (@Julienchaps) July 10, 2017

On apprend aussi en ce début de semaine que Cheikh Traoré signe un contrat longue durée avec Guingamp. Le latéral droit est lié avec "l'En Avant" pour les cinq prochaines saisons. Le joueur de 22 ans continuera quand même à jouer avec la Berri la saison prochaine, puisqu'il est prêté au club castelroussin. Avec ses 26 apparitions, le joueur né à Paris mais formé à Caen a été un élément important de la promotion de la Berrichonne en Ligue 2.

L'attaquant Razak Boukari prolonge quand à lui son contrat jusqu'en 2020. Razak Boukari est âgé de trente ans.En national l'an passé, il a joué 22 matches et marqué 6 buts.

La Berrichonne Football qui joue son deuxième match amical ce mardi, poursuit son mercato et n'a pas encore son équipe au complet. D'autres annonces sont attendues dans les prochains jours.

Le match amical de la Berrichonne Football se déroulera ce mardi à 19 h au stade de Loches. Les footballeurs castelroussins affrontent Tours en amical. La semaine précédente en amical aussi, la Berri a perdu 2-0 face à Lyon-Duchère. Le match se jouait à Déols.