Découvrez le nouveau maillot du TFC en collaboration avec la marque de Bigflo et Oli

Un maillot qui fait la part-belle au violet ! Le TFC et Visionnaire, la marque de vêtements des rappeurs toulousains Bigflo et Oli, ont dévoilé un nouveau maillot, le troisième du club cette saison. Le TFC a posté une vidéo sur Twitter.

Seulement 310 exemplaires, à 85 euros

Dans cette vidéo d'une minute, on peut voir le brésilien Rafael Ratao, le gardien Guillaume Restes et Bigflo et Oli jouer au foot au Stadium, prendre la pose en tribune et chanter dans une cabine d'enregistrement.

Le maillot sera mis en vente à partir de ce jeudi 3 novembre 2022, à la boutique du TFC au Stadium, à la boutique Visionnaire dans le centre de Toulouse et en ligne, sur le site internet du TFC. Mais attention, il s'agit d'une édition limitée à 310 exemplaires, au prix unitaire de 85 euros.