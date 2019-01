Un nouvel attaquant pour l'AS Nancy Lorraine

Nancy, France

Il a passé sa visite médicale, ce vendredi, dans les locaux du club en forêt de Haye. Si tout se passe comme prévu, Vagner Dias Goncalves, 21 ans, devrait signer dans la foulée avec l'AS Nancy Lorraine. L'attaquant d'origine cap-verdienne, arrive de Saint Etienne où il évoluait avec l'équipe réserve. Il "joue indifféremment sur le coté droit ou le coté gauche", détaille Alain Perrin.

On est à l'affût d'une bonne opportunité"

Le coach nancéien espère recruter d'autres talents d'ici à la fin du mercato d'hiver. "On envisage différentes pistes, des joueurs qu'on nous propose, des garçons qui, dans leur club, n'ont pas beaucoup de temps de jeu", explique t-il. "On recherche forcément dans le secteur offensif mais on est aussi à l’affût d'une bonne opportunité, de quelqu'un qui pourrait renforcer n'importe quel secteur de jeu, à des conditions financières acceptables". Avant de conclure dans un sourire : "comme c'est la période des soldes, on espère profiter d'une bonne affaire".

Pour l'instant, seul un joueur a quitté l'effectif nancéien. Anthony Koura recruté par le club de Lausanne Sport, en 2ème division suisse.