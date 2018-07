Béziers, France

Les travaux de mise aux normes du stade de la Méditerranée viennent de débuter à Béziers. 1.2 millions d’euros sont investis pour améliorer l’éclairage et la sécurité des joueurs et des arbitres.

Ce chantier est nécessaire pour que le club de foot de Béziers puisse y disputer les matchs de ligue 2 la saison prochaine.

Les travaux financés par la ville et l’agglomération de Béziers, le département et la Région ont débuté ce lundi. Ils doivent durer plusieurs semaines.

Aucun match possible au stade de la Méditerranée avant la fin du mois d'août à cause des travaux

Ce stade de 18 500 spectateurs accueille habituellement les compétitions de rugby à XV (principalement utilisé par l'AS Béziers). Il n'était pas homologué pour accueillir les matchs de Ligue 2 de football.

La Fédération Française de Football et la Ligue Nationale de football imposent un cahier des charges assez lourd au niveau des équipements.

Les 170 éclairages sont remplacés par des ampoules leds. Un PC sécurité va par ailleurs être aménagé au premier étage de la tribune sud ainsi qu’un PC crise en rez-de-chaussée. 53 caméras de vidéosurveillance seront aussi installées à l’intérieur du stade pour assurer la sécurité des joueurs et arbitres.

"Le cahier des charges de la FFR et la Ligue au niveau de la sécurité est surréaliste" pour le maire Robert Ménard

"Les conditions de sécurité sont sans commune mesure" dit Robert Ménard le maire de Béziers

"Les bancs de touche des remplaçants sont hors de prix" dénonce Robert Ménard

Le championnat de L2 reprend le 27 juillet. L'AS Béziers se rend à Nancy. Le premier match à domicile se dispute le 03 aout. Mais cette rencontre contre Ajaccio aura lieu sur la pelouse du Stade de la Mosson à Montpellier.

Le premier match au stade de la Méditerranée à Béziers devrait pouvoir se jouer mais sans aucune certitude le 24 août contre LENS.

Un nouvel éclairage nécessaire, explique Olivier Pintavy, responsable des équipements sportifs de la ville de Béziers

Le stade sera désormais équipé de caméras explique Olivier Pintavy, responsable des équipements sportifs de Béziers

En attendant la reprise du championnat de ligue 2, l'AS Béziers poursuit sa préparation. Plusieurs matchs amicaux sont prévus d'ici le 27 juillet :

Samedi 30 juin à 18h 30 AS Béziers- AJ Auxerre

Vendredi 06 juillet à 18h30 AS Béziers-Nimes Ol.

Lundi 16 juillet à 18h00 AS Béziers-FC Sète

Vendredi 20 juillet à 18:00 AS Béziers-Marignane Gignac FC